Хотят как лучше, но может получиться как всегда. Именно так жители деревни в Собинском районе оценили планы властей по строительству неподалеку распределительного центра одного из

Хотят как лучше, но может получиться как всегда. Именно так жители деревни в Собинском районе оценили планы властей по строительству неподалеку распределительного центра одного из интернет-магазинов. По словам людей, его планируют возводить здесь – между деревнями Хрястово и Угор. Для заезда транспорта с трассы М-7 деревенские дороги планируется значительно расширить и перевести их из V