Учащиеся высших и средних учебных заведений Владимирской области могут претендовать на...
Учащиеся высших и средних учебных заведений Владимирской области могут претендовать на единовременную региональную стипендию за научные работы по охране окружающей среды.
Департамент природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области объявил конкурс студенческих работ с учреждением персональных стипендий победителям. К участию приглашаются студенты и аспиранты высших и средних специальных учебных заведений очной формы обучения.
Тематика работ должна затрагивать исследование, охрану, воспроизводство земель, недр, почв, поверхностных и подземных вод, лесов и иной растительности, охрану животных и других организмов и их генетического фонда, исследование атмосферного воздуха, озонового слоя атмосферы и околоземного космического пространства, а также экологическое воспитание и образование.
Конкурсные проекты проходят предварительное общественное обсуждение в коллективе учебного заведения. После чего образовательная организация должна направить в Департамент природопользования представление по кандидатуре, приложив следующие материалы: выписку из протокола заседания ученого (педагогического совета), копии дипломов, грамот претендента, его научно-исследовательской работы и краткую аннотацию к ней.
Заявки на конкурс принимаются до 3 ноября по электронной почте [email protected]
или в Департаменте природопользования (г. Владимир, Октябрьский пр-кт, д.14, 2 этаж, каб.17).
Работы рассмотрит конкурсная комиссия, утверждённая постановлением Губернатора Владимирской области.
Победителям присуждаются единовременные персональные стипендии в размере 12 тыс. рублей. Всех участников конкурса наградят памятными дипломами, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.
Фото: ru.freepik.com