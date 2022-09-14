× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/14-09-2022-studenty-iz-vladimirskoj-oblasti-mogut-poluchit-stipendiyu-za-nauchnuyu-rabotu-po-oxrane-okruzhayushhej-sredy.html" target="_blank">Студенты из Владимирской области могут получить стипендию за научную работу по охране окружающей среды</a> - Учащиеся высших и средних учебных заведений Владимирской области могут претендовать на...