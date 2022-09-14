Работа кипит под соответствующее музыкальное сопровождение.
– Богатырская наша сила. Сила духа и...
Работа кипит под соответствующее музыкальное сопровождение.
– Богатырская наша сила. Сила духа и сила воли.
Напомним, Андрей Бугай принимал участие строительстве и реставрации храмов в России и за рубежом, трудился по контракту в Германии, в известном парке развлечений "Европа-парк" оформлял "Русскую деревню". А теперь уже несколько лет радует земляков, принимая участие в преображении любимого места отдыха судогодцев.