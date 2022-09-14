Пандемия продолжается. Стремительные многочисленные мутации коронавируса направлены на усиление его способности проникать в организм и оставаться там как можно дольше. Вакцины уже не могут обеспечить высокий процент защиты, хотя по-прежнему действенны и уберегают от тяжелых форм заболевания. Внимание ведущих научных сообществ мира сконцентрировано на изучении противовирусных препаратов, способных одолеть SARS-CoV-2 максимально быстро и безопасно для здоровья. В этой связи особую важность приобретают последние научные доказательства эффективности популярного российского препарата против COVID-19.

Пандемия продолжается. Стремительные многочисленные мутации коронавируса направлены на усиление его способности проникать в организм и оставаться там как можно дольше. Вакцины уже не могут обеспечить высокий процент защиты, хотя по-прежнему действенны и уберегают от тяжелых форм заболевания. Внимание ведущих научных сообществ мира сконцентрировано на изучении противовирусных препаратов, способных одолеть SARS-CoV-2 максимально быстро и безопасно для здоровья. В этой связи особую важность приобретают последние научные доказательства эффективности популярного российского препарата против COVID-19.Масштабные мировые исследованияУченые России, Китая и США, независимо друг от друга, детально изучали механизмы, с помощью которых молекулы "Арбидола" оказывают влияние на вирус. Так, ученые из Чанчжоу (Китай) эффективности этого препарата по сравнению с комбинацией других противовирусных средств (лопинавир и ритонавир). Итог – через две недели с начала лечения вирус не смогли обнаружить ни у одного участника, принимавших умифеновир (международное наименование российского препарата), тогда как у пациентов второй группы, получавших комбинированную терапию, вирус все еще определялся более чем у 44% участников.действия умифеновира и фавипиравира, проведенный российскими инфекционистами среди заболевших ковидом пациентов, показал, что оба средства привели к "более ранней элиминации вируса" (на седьмые сутки), то есть быстрому его выведению из организма, и "благоприятному исходу заболевания". При этом в статье о результатах исследования, опубликованного в научном медицинском журнале "Медицинский алфавит", отмечается, что при применении умифеновира отмечалась "меньшая частота побочных действий".Специалисты в Индии по итогам плацебо-контролируемого исследования среди пациентов с легкой и умеренной формой COVID-19 статистически значимую эффективность этого препарата, его безопасность и хорошую переносимость. А иранские ученые во время масштабного клинического испытания его противовирусное и противовоспалительное действие.Ключ к успехуУченые пристально изучили механизм действия российского препарата на вирусы на молекулярном уровне. Российские ученые из ведущих научных институтов страны, в том числе Уфимского института химии РАН, Сеченовского медуниверситета, НТУ "Сириус", а также центра "Вектор", в своем последнем исследовании на анатомо-молекулярном уровне механизм действия умифеновира. Дело в том, что коронавирус имеет шиповидный S-белок, которым он "цепляется" за клетку человека. Шиповидный белок помогает вирусу проникнуть внутрь клетки. Молекула препарата блокирует "шип" вируса и не позволяет ему "захватить" здоровую клетку человека. Благодаря этому механизму риск заразиться коронавирусом и заболеть снижается. Именно поэтому медики советуют принимать препарат в том числе и для профилактики инфицирования. А если заражение уже произошло, то лекарство снизит вирусную нагрузку и болезнь пройдет легче.Исследователи из Шанхая совместно с коллегами из Нью-Йоркского университета еще один механизм воздействия российского препарата на вирусные частицы. Оказалось, что молекулы противовирусного средства "связывают" белок Mpro вирусной частицы, который играет очень важную роль в процессе репликации вируса. Лишившись такой важной для размножения детали, коронавирус просто погибает.По словам эксперта по молекулярной фармакологии и радиобиологии Медуниверситета им. Пирогова Елены Каревой, многочисленные мутации коронавируса практически не затрагивают белок Mpro. По ее словам, этим и объясняется то, что препарат распознает этот белок и в мутировавших видах вируса.Химики и микробиологи НИИ Скриппса из США, подробно изучив взаимодействие российского препарата и коронавируса, его противовирусную активность и против новых мутантных штаммов.За десятки лет своего существования и успешной борьбы с разными острыми респираторно-вирусными инфекциями и гриппом препарат прошел более чем через 120 доклинических и клинических исследований, в том числе в странах Европы, Азии, в Австралии и многих других. В Китае препарат включен в протокол лечения COVID-19 с декабря 2019 года. Он также Минздравом России для профилактики и лечения коронавирусной инфекции в легкой форме. А это более 80% всех диагностированных случаев.