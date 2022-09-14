В Александрове ООО СЗ «СК «Алдега» ведет строительство 9-этажного многоквартирного дома на ул....

В Александрове ООО СЗ «СК «Алдега» ведет строительство 9-этажного многоквартирного дома на ул. Жулева с привлечением денежных средств граждан.В первом полугодии 2022 г. между организацией и 2 участниками долевого строительства по инициативе застройщика заключены дополнительные соглашения, которыми увеличена цена договоров (на 5700 руб. за 1 кв. м). Остальным участникам долевого строительства предложения об увеличении цены договора долевого участия были озвучены в устной форме.В строительной фирме объяснили, что причиной заключения дополнительных соглашений стало подорожание стройматериалов.При этом проведенный прокуратурой анализ показал, что увеличение цены по договорам долевого участия при строительстве дома предусмотрено только в случае изменения площади квартир по результатам строительства (в сторону увеличения либо в сторону уменьшения). Возможность увеличения цены договора по причинам, связанным с увеличением стоимости строительных материалов, договорами долевого участия не предусмотрена.По результатам проверки прокурором генеральному директору ООО СЗ «СК «Алдега» внесено представление об устранении выявленных нарушений.Цены договоров приведены к первоначальной стоимости, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Кроме того, виновное должностное лицо организации привлечено к административной ответственности за включение в договор условий, ущемляющих права потребителя.Фото: pxfuel.com