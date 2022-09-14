На проезжей части Большой Нижегородской улицы в районе дома номер 95-в. - Главная особенность...

На проезжей части Большой Нижегородской улицы в районе дома номер 95-в.- Главная особенность «плавающего» люка - в том, что он устанавливается на саму конструкцию дороги, а не на бетонное колодезное кольцо, - сообщил начальник участка ливневой канализации МУП «Владимирводоканала» Станислав Макелло. - Благодаря этому кольцо не разрушается, а дорожное покрытие вокруг люка всегда остается вровень с его крышкой.В результате получается ровная поверхность, в которой люк не провалится и не будет со временем выступать над поверхностью. При деформациях асфальта, связанных с погодными условиями и нагрузками в ходе эксплуатации, люк «движется» вместе с дорожным полотном. «Плавающие» люки также регулируются по высоте с помощью. ремонтной вставки. Для этого по окружности крышки вставлен резиновый уплотнитель. В целом установка «плавающих» люков значительно продлевает срок службы асфальтового покрытия дороги в местах, где такие люки установлены, сообщила пресс-служба горадминистрации.И по расходу времени, и по расходу ресурсов установка классического и «плавающего» люков принципиально не отличаются. Если эксплуатация пилотного люка докажет свою эффективность, будет принято решение о замене на них классических люков.Фото пресс-служба горадминистрации.