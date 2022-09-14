В холодильнике на полке десяток куриных яиц в ряд. Первый толкает локтем второго:
- Не нравится мне этот десятый! Ну никакой корпоративной культуры. Прямо панк! Он довыпендривается у меня! Ты передай этому козлу, что мы - команда!
Второй - третьему:
- Тут первый просил передать, что десятый не вписывается в нашу команду. Мы все, как один, один за всех и все за одного!
Третий - четвертому, четвертый - пятому,
пятый - шестому, шестой - седьмому, седьмой - восьмому; все на взводе уже.
Восьмой - девятому:
- Коллега, ты передай этому пальцатому, что мы вместе должны быть!
Девятый - десятому, под локоток:
- Знаешь что, милейший... Не вписываешься ты в наш коллектив. У нас тут корпоративный дух, тим-билдинг, так сказать... Мы - одна семья, мы ко
еще анекдот!