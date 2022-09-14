В Муромском районе запланирован ремонт еще двух дорожных объектов. Как сообщила пресс-служба...

В Муромском районе запланирован ремонт еще двух дорожных объектов. Как сообщила пресс-служба администрации, в этом году планируется отремонтировать более двух с половиной километров автомобильного обхода Мурома.Сейчас на участке этой дороги с мостовым переходом через Оку прокладывают первый слой асфальтобетонного покрытия. Продолжаются дорожные работы на трассе Муром – М-7 «Волга»: ремонтируется участок от деревни Пробуждение до поворота на деревню Ожигово. Напомним, в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» в Муромском районе уже полностью завершены работы на двух участках автодороги Муром – М-7 «Волга» и введен в эксплуатацию участок дороги Владимир – Муром – Арзамас.Также активно ведутся работы по ремонту мостового перехода через реку Илевна на автодороге Лазарево – Иваньково. Протяженность моста - более сорока метров. Он является важным объектом для жителей ближайших деревень, население которых ежегодно растет.