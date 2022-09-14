В рамках операции «Внимание, дети!» сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» провели рейд...

В рамках операции «Внимание, дети!» сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» провели рейд вблизи детских учреждений.Проверено более 80 транспортных средств, в салоне которых находились маленькие пассажиры. Большинство водителей использовали детские удерживающие устройства и ремни безопасности, что говорит о понимании ими ответственности за жизнь и здоровье тех, кто находится в транспортном средстве, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Однако выявлено 12 водителей, перевозивших юных пассажиров в салоне автомобиля без использования детских удерживающих устройств. Либо не пристегнутых ремнями безопасности.Нарушители привлечены к административной ответственности. Со всеми водителями сотрудники ГИБДД провели профилактические беседы.Фото пресс-служба УМВД по Владимирской области.