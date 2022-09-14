В Избиркоме Владимирской области состоялось подведение итогов выборов.
За Александра Авдеева...
В Избиркоме Владимирской области состоялось подведение итогов выборов.
За Александра Авдеева подано 265125 голосов,
за Сергея Бирюкова — 7782 голоса,
за Сергея Корнишова — 10599 голосов,
за Антона Сидорко — 20682 голоса
за Александра Субботина — 6356 голосов.
Члены избирательной комиссии подписали протокол о результатах досрочных выборов губернатора Владимирской области. С крупным перевесом исполняющий обязанности губернатора Александр Авдеев победил на выборах.
Фото соб. кор.