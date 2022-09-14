В Избиркоме Владимирской области состоялось подведение итогов выборов. За Александра Авдеева...

В Избиркоме Владимирской области состоялось подведение итогов выборов.За Александра Авдеева подано 265125 голосов,за Сергея Бирюкова — 7782 голоса,за Сергея Корнишова — 10599 голосов,за Антона Сидорко — 20682 голосаза Александра Субботина — 6356 голосов.Члены избирательной комиссии подписали протокол о результатах досрочных выборов губернатора Владимирской области. С крупным перевесом исполняющий обязанности губернатора Александр Авдеев победил на выборах.Фото соб. кор.