В областном избиркоме сегодня официально утвердят результаты досрочных губернаторских выборов. Они...

В областном избиркоме сегодня официально утвердят результаты досрочных губернаторских выборов. Они проходили в течение трех дней, на каждом участке работали общественные наблюдатели.За ходом голосования следил и депутат Государственной Думы Алексей Говырин. Он посетил несколько избирательных участков в Ковровском и Вязниковском районах, а также побывал в штабе общественных наблюдателей. Там в режиме реального времени транслировалась картинка со всего региона. Говырин отметил, что голосование и предвыборная кампания прошли в честной и открытой борьбе.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы РФ от Владимирской области:- Жизнь региона зависит от того, кто им руководит. Я думаю, что мы убедились в последние годы. Сама компания, на мой взгляд, была очень насыщенной, конкурентной. При этом открытой и прозрачной.