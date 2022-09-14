Меленковским районным судом вынесен приговор в отношении двадцатичетырёхлетнего местного...

Меленковским районным судом вынесен приговор в отношении двадцатичетырёхлетнего местного жителя.Он признан виновным в несоблюдении лицом, в отношении которого установлен административный надзор, ограничений. И совершении административного правонарушения, посягающего на общественный порядок.В отношении неоднократно судимого молодого человека и был установлен административный надзор и административные ограничения его прав и свобод сроком на 3 года. Он был обязан дважды в месяц являться в органы внутренних дел для регистрации. И ему запрещено пребывание вне места жительства в период с 22 часов до 6 часов, а также пребывание в кафе, барах, ресторанах, осуществляющих продажу алкогольной продукции.Однако молодой человек не раз отсутствовал по месту жительства в ночное время, дважды не являлся в органы внутренних дел. А 9 мая текущего года в 22 часа 15 минут он находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Свою вину он признал, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Его приговорили к 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Приговор суда в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/