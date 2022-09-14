Это те, кто отмечает в этом году 90- и 100-летние юбилеи. Больше всего долгожителей сейчас во...

Это те, кто отмечает в этом году 90- и 100-летние юбилеи.Больше всего долгожителей сейчас во Владимире - 31 человек, Муроме - 21 и Гусь-Хрустальном - 19 человек. Подавляющее большинство сентябрьских юбиляров – женщины, их 118.