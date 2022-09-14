Где то через две недели после очередного Нового года:
Мы с женой убираем елку (которая естессно уже успела порядком осыпаться). Рядом вертиться наш трехлетний сынишка, которому все интересно и вопросы типа, почему закончился Новый год и т. д. сыпяться градом.
И вот очередной вопрос:
- а почему когда мы убираем елочку с нее иголочки падают?
Жена, дабы не утруждать себя биологическими разъяснениями отвечает:
- Понимаешь, Сашенька, елочка очень хочет домой и поэтому плачет, чтобы мы ее поскорее отвезли в лес.
В ответ на что, ребенок глядя на немеренную кучу иголок на полу выдает умозаключение:
- так, понятно. У елки истерика.
еще анекдот!