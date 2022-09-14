Госдума 13 сентября начала осеннюю сессию и уже в первом чтении приняла законопроект «Единой России», предусматривающий с 1 сентября 2023 года введение в школах единых общеобразовательных ..

Госдума 13 сентября начала осеннюю сессию и уже в первом чтении приняла законопроект «Единой России», предусматривающий с 1 сентября 2023 года введение в школах единых общеобразовательных программ. Об этом сообщает депутат Госдумы Игорь Игошин.Новую программу утвердит Министерство просвещения. Состоится это в марте 2023 года.Согласно документу, у первоклашек будут следующие предметы: русский язык, чтение и окружающий мир. В средних классах ученики будут изучать русский язык и литературу, обществознание, историю, географию и ОБЖ.В то же время сохраняется право школ разрабатывать собственные образовательные программы, но их содержание и планируемые результаты должны быть не ниже соответствующего содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ», — отмечает Игорь Игошин.