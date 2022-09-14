Смотрите в итоговом выпуске Вести-Владимир:
Статус доставки
Упростит доставку, но усложнит...
Смотрите в итоговом выпуске "Вести-Владимир":
Статус доставки
Упростит доставку, но усложнит жизнь. Почему жители деревни Хрястово Собинского района против строительства логистического центра "Вайлдберриз"?
Выбор сделан
Областной избирком утвердил результаты губернаторских выборов, когда инаугурация?
В память о герое
Путь Героя России. В родной школе генерал-лейтенанта Романа Кутузова, погибшего при защите Донбасса, открылся музей памяти.