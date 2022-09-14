Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Батареи потеплеют?
Отопительный сезон начался, но пока...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Батареи потеплеют?
Отопительный сезон начался, но пока не для всех. Стоит ли в ближайшее время рассчитывать на тепло в квартирах?
- Бюджет растет
Куда пойдут дополнительные доходы бюджета? На заседании регионального Заксобрания распределили 2,5 миллиарда рублей.
- Фигуры из витой пары
И проволочная медитация. Как необычное хобби может избавить вас от стресса и переживаний?