А в завершение выпуска- забавные фото из Селивановского района. Снимками поделилась руководитель...

А в завершение выпуска- забавные фото из Селивановского района. Снимками поделилась руководитель регионального движения "Мой адрес".На фото- конь по-хозяйски заглядывает в салон авто. (Фото Татьяны Гусаровой)Снимки "из глубинки" продолжают собирать лайки и комментарии. "Принцев нет, доходят только кони", "Интересуется, сколько лошадиных сил", пишут пользователи.