Администрация Владимирской области разместила на сайте госзакупок конкурсы на разработку проекта на реконструкцию футбольного поля и административного комплекса на территории стадиона

Администрация Владимирской области разместила на сайте госзакупок конкурсы на разработку проекта на реконструкцию футбольного поля и административного комплекса на территории стадиона «Торпедо». На футбольном поле планируют провести реконструкцию с искусственным травяным покроем, системой дренажа, установить новые монолитные трибуны на 1,5 тысячи мест с навесом и подтрибунными помещениями. Двухэтажный административный корпус появится с западной стороны Дворца