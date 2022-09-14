Сегодня во Владимире, на улице Большой Нижегородской открыли мемориальную доску Татьяне Поляковой....

Сегодня во Владимире, на улице Большой Нижегородской открыли мемориальную доску Татьяне Поляковой. Церемонию приурочили ко дню рождения писательницы.Полякова - мастер "авантюрного детектива", известный сценарист. Из-под ее пера вышло более 95 книг общим тиражом почти 50 миллионов экземпляров. Многие из них были написаны во Владимире. В этом доме писательница жила и работала. 8-ого марта 2021 года Татьяны Викторовны не стало, но ее книги все так же популярны.Создал мемориальную доску заслуженный художник России, скульптор Игорь Черноглазов. На церемонию открытия пришли коллеги, родственники и друзья Татьяны Поляковой.Анна Извекова,сноха писательницы Татьяны Поляковой:– Очень здорово,что именно здесь открыта мемориальная доска,потому что это, действительно, знаковое такое место,где многие ее популярные серии романов родились и было посвящено много книг семье и близким именно по этому адресу написанных.Елена Титова, близкая подруга писательницы Татьяны Поляковой:– Я считаю,что да,действительно,данное событие является чрезвычайно важным не только для нас близких,но и для города. Наконец-то появляется место, куда могут прийти поклонники, возложить цветы, вспомнить Татьяну Викторовну, подумать о ней.