Сегодня во Владимире, на улице Большой Нижегородской открыли мемориальную доску Татьяне Поляковой....
Сегодня во Владимире, на улице Большой Нижегородской открыли мемориальную доску Татьяне Поляковой. Церемонию приурочили ко дню рождения писательницы.
Полякова - мастер "авантюрного детектива", известный сценарист. Из-под ее пера вышло более 95 книг общим тиражом почти 50 миллионов экземпляров. Многие из них были написаны во Владимире. В этом доме писательница жила и работала. 8-ого марта 2021 года Татьяны Викторовны не стало, но ее книги все так же популярны.
Создал мемориальную доску заслуженный художник России, скульптор Игорь Черноглазов. На церемонию открытия пришли коллеги, родственники и друзья Татьяны Поляковой.
Анна Извекова,сноха писательницы Татьяны Поляковой:
– Очень здорово,что именно здесь открыта мемориальная доска,потому что это, действительно, знаковое такое место,где многие ее популярные серии романов родились и было посвящено много книг семье и близким именно по этому адресу написанных.
Елена Титова, близкая подруга писательницы Татьяны Поляковой:
– Я считаю,что да,действительно,данное событие является чрезвычайно важным не только для нас близких,но и для города. Наконец-то появляется место, куда могут прийти поклонники, возложить цветы, вспомнить Татьяну Викторовну, подумать о ней.