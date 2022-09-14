Мемориальную доску в память о владимирской писательнице Татьяне Поляковой открыли сегодня во Владимире на фасаде дома №1 по улице Большой Московской. В этом доме Татьяна жила в последние

Мемориальную доску в память о владимирской писательнице Татьяне Поляковой открыли сегодня во Владимире на фасаде дома №1 по улице Большой Московской. В этом доме Татьяна жила в последние годы и написала свои лучшие произведения. Татьяна Полякова родилась 14 сентября 1959 года во Владимире и всю жизнь жила и творила в родном городе. Она написала 95