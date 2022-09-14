Ей было 84 года.

Во Владимире скончалась актриса театра драмы Светлана Соловьёва. Ей было 84 года.Светлана Георгиевна служила в учреждении с 1967 по 2015 год. В списке её ролей: Гелена в «Варшавской мелодии», Лидочка Муромская в «Свадьбе Кречинского», Лика в драме «Мой бедный Марат», Пульхерия Ивановна в «Старосветстких помещиках», няня Марина в «Дяде Ване».Редакция «33Live.Ru» выражает соболезнования родным и близким усопшей.Прощание состоится в пятницу 16 сентября в 12 часов в храме Казанской иконы Божьей Матери.