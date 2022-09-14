Студенты владимирского филиала РАНХиГС побывали в школе имени нашего земляка, генерал-лейтенанта...

Студенты владимирского филиала РАНХиГС побывали в школе имени нашего земляка, генерал-лейтенанта Романа Кутузова, где недавно открылся музей, посвященный памяти героя России. Об экспозиции и впечатлениях студентов в нашем сюжете.Этот учебный год владимирская школа №9 встретила в новом статусе. Ей присвоено имя героя России, генерал-лейтенанта Романа Кутузова. Здесь появились мемориальная доска и школьный музей. В нем бережно хранятся вещи выпускника девятой школы.Наталья Зубрева, заместитель директора средней школы №9 им. героя России генерал-лейтенанта Р.В. Кутузова:– Музей создавался в короткое время, вы понимаете, что от момента событий до его открытия прошло практически два месяца. Поэтому конечно, огромную роль в его создании сыграла семья. Это личные вещи человека, которые были когда-то с ним, к которым он относился с большой теплотой. Именно через эти вещи ты с ним связываешься, посещая музей.Каким был Роман Кутузов, погибший в боях за Донбасс? О его пути от школьника до генерала рассказывают награды, фотографии, парадная форма, личные вещи. Воспоминаниями делятся учителя. С историей героя-земляка познакомились и студенты Владимирсого филиала РАНХиГС. Военно-патриотическое воспитание в академии - одно из важных направлений.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС , зампредседателя Заксобрания области:– У студентов свои предложения были, как активизировать работу по патриотическому воспитанию. Одно из предложений - это проведение военно-патриотической игры "Зарница". Ребята готовились, мы им помогли в этом. Мы в июне провели впервые в истории нашего учебного заведения эту игру. Очень интересно, будем продолжать эту практику. И конечно, мы не могли оставить без внимания открытие школьного музея в девятой школе города Владимира.По словам студентов владимирского филиала академии, в этом музее должен побывать каждый житель Владимирской области. Потому что здесь испытываешь гордость за тех людей, что жили и живут рядом с тобой.Арсений Мартынов, студент Владимирского филиала РАНХиГС:– Сложно выделить что-то одно, наверное в первую очередь это та концепция музея, которая создана здесь, действительно до мурашек пробирает.Диана Юн, студентка Владимирского филиала РАНХиГС:– Я думаю, что это замечательное, невероятное место, благодаря которому многие поколения будут помнить какие у нас есть, будут герои России.Экспозиция музея пока не окончательная, ее обязательно дополнят, обещают в школе имени Романа Кутузова. А это значит, что вернуться сюда будет еще один повод.Дмитрий Горкин, Семен Карпов.Вести-Владимир