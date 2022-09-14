Оперативники УМВД России по городу Владимиру задержали мужчину, подозреваемого в краже фар с...

Оперативники УМВД России по городу Владимиру задержали мужчину, подозреваемого в краже фар с автомобиляЖитель областного центра обратился в отделение полиции по факту кражи фар с его автомобиля «Фольксваген», припаркованного на улице Добросельской. Причиненный материальный ущерб составил 30 000 рублей.Сотрудники полиции опросили возможных очевидцев произошедшего, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате, по подозрению в причастности к совершению кражи был задержан 28-летний житель областного центра.Свою вину задержанный отрицать не стал, пояснив, что фары отдал на временное хранение приятелю, не осведомленному об их происхождении.В настоящее время похищенное имущество изъято и будет возвращено законному владельцу.Возбуждено уголовное дело по обвинению в краже. Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: ru.freepik.com/