В Юрьев-Польском прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении водителя – виновника...

В Юрьев-Польском прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении водителя – виновника ДТП, в результате которого погибла девушкаЖитель Юрьев-Польского района обвиняется в нарушении при управлении автомобилем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть 16-летней девушки.28 июня 2022 в вечернее время мужчина, управляя технически исправным автомобилем «Ford Fuision», ехал по улице 1 Мая г. Юрьев-Польский.При приближении к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой, водитель не снизил скорость. В это время дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу переходила несовершеннолетняя девушка 2005 г. р.Обвиняемый продолжил движение прямо, выехал на пешеходный переход и, передней правой частью автомобиля совершил на нее наезд. Смерть потерпевшей наступила через короткий промежуток времени от тяжелой открытой черепно-мозговой травмы.Уголовное дело направлено в Юрьев-Польский районный суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Фото: Pexels.com