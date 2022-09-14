С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 162197 владимирцев.

Во Владимирской области на 14 сентября выявлено 457 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 146 человек. Ещё 50 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 45 - в Ковровском, 19 - в Кольчугинском, 24 -. в Александровском, 31 - в Юрьев-Польском, 62 - в Гусь-Хрустальном, 1 - в Судогодском, 1 - в Собинском, 21 - в Киржачском, 9 - в Камешковском, 11 - в Гороховецком, 8 - в Меленковском, 8 - в Вязниковском, 13 - в Суздальском и 1 - в Селивановском районах, а также 7 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 162197 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 44152 заболевших во Владимире, 18889 - в Ковровском районе и 17835 - в округе Муром.