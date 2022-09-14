Миллион рублей административного штрафа за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
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Миллион рублей административного штрафа за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
В Вязниках мировой судья признал ООО «Вязниковский мясокомбинат» виновным в незаконной передаче денег должностному лицу за совершение действий в интересах юридического лица (ч. 1 ст.19.28 КоАП РФ). Мясокомбинату назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 миллион рублей.
Судом установлено, что в апреле 2021 года в ходе проверки газового оборудования в помещении мясокомбината должностным лицом ООО «Газпром Межрегионгаз Владимир» выявлены нарушения целостности пломбы газового счетчика.
Во избежание негативных последствий руководитель мясокомбината через посредника передал проверяющему 15 тысяч рублей за умолчание о выявленных нарушениях.
На суде представитель мясокомбината вину признал и просил о прекращении дела. Суд посчитал правонарушение общественно опасным и выписал штраф в миллион рублей. В целях обеспечения исполнения судебного постановления судом вынесено определение о наложении ареста на недвижимое имущество ООО «Вязниковский мясокомбинат», сообщает объединенная пресс-служба судов Владимирской области.
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