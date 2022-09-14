Миллион рублей административного штрафа за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. В...

Миллион рублей административного штрафа за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.В Вязниках мировой судья признал ООО «Вязниковский мясокомбинат» виновным в незаконной передаче денег должностному лицу за совершение действий в интересах юридического лица (ч. 1 ст.19.28 КоАП РФ). Мясокомбинату назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 миллион рублей.Судом установлено, что в апреле 2021 года в ходе проверки газового оборудования в помещении мясокомбината должностным лицом ООО «Газпром Межрегионгаз Владимир» выявлены нарушения целостности пломбы газового счетчика.Во избежание негативных последствий руководитель мясокомбината через посредника передал проверяющему 15 тысяч рублей за умолчание о выявленных нарушениях.На суде представитель мясокомбината вину признал и просил о прекращении дела. Суд посчитал правонарушение общественно опасным и выписал штраф в миллион рублей. В целях обеспечения исполнения судебного постановления судом вынесено определение о наложении ареста на недвижимое имущество ООО «Вязниковский мясокомбинат», сообщает объединенная пресс-служба судов Владимирской области.Фото: https://ru.freepik.com/