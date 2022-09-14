Благоустроим больше, - пишет в своем телеграм-канале избранный губернатор Александр Авдеев. В...

"Благоустроим больше", - пишет в своем телеграм-канале избранный губернатор Александр Авдеев. В следующем году на формирование комфортной городской среды направят 495 миллионов рублей.В порядок планируют привести 27 общественных пространств и 56 дворов. Что благоустроить, решали сами жители путем онлайн-голосования. В этом году изначально планировали облагородить 65 дворов и 35 парков, скверов, аллей и набережных. Но благодаря экономии на торгах, пишет глава региона, дополнительно благоустроят сквер на улице Мира в Меленках и продолжат преображать территорию у памятника Юрию Долгорукому в Юрьеве-Польском. На большинстве заявленных территорий работы уже завершены.