33 несанкционированные свалки на сельскохозяйственных угодьях 33 региона обнаружили специалисты...

33 несанкционированные свалки на сельскохозяйственных угодьях 33 региона обнаружили специалисты Россельхознадзора. Их общая площадь 23 тысячи квадратных метров.Так же были обнаружены три нелегальные свалки с отходами лесозаготовки. За нарушение требований земельного законодательства владельцам и арендаторам участков выданы предостережения и предписания об устранении нарушений. Возбуждено несколько уголовных дел, наложены штрафы. Кроме того Россельхознадзор будет добиваться рекультивации участков.