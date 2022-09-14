Правом голоса воспользовались около пятисот заключенных избирателей. В тюрьмах и СИЗО Владимирской...

Правом голоса воспользовались около пятисот заключенных избирателей. В тюрьмах и СИЗО Владимирской области тоже прошли выборы губернатора.Выездные избирательные комиссии доставили переносные урны в тюрьмы, СИЗО и больницы для осужденных Владимира, Кольчугина, Покрова и поселка Панино. Также проголосовали 64 человека, сидящих под домашним арестом. В следственном изоляторе № 1 Владимира, где голосует наибольшее количество граждан, прошел общественный мониторинг при участии уполномоченного по правам человека во Владимирской области.Людмила Романова, уполномоченный по правам человека во Владимирской области:- Из года в год подобные мониторинги мы проводим, посещаем учреждения УФСИН по Владимирской области, и вот на протяжении последних лет каких-либо острых замечаний к вопросам организации голосования, соблюдения избирательных прав граждан у нас не возникало. Все хорошо.