Во Владимирской области снижаются темпы распространения коронавирусной инфекции, сообщили в департаменте здравоохранения области. Однако каждый второй ПЦР-тест дает положительный

Во Владимирской области снижаются темпы распространения коронавирусной инфекции, сообщили в департаменте здравоохранения области. Однако каждый второй ПЦР-тест дает положительный результат. Превалируют легкая и средняя формы заболевания. За прошлую неделю в регионе зафиксировано 2826 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Впрочем, темп прироста за последнюю неделю снизился и составил 29,6%, рассказали в облздраве. На позапрошлой неделе он