На территории региона за прошедшие сутки 14 сентября лабораторно подтверждено 457 случаев...

На территории региона за прошедшие сутки 14 сентября лабораторно подтверждено 457 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.146 - во Владимире62 — в Гусь-Хрустальном районе50 — в Муромском районе45 — в Ковровском районе31 — в Юрьев-Польском районе24 — в Александровском районе21 — в Киржачском районе19 — в Кольчугинском районе13 — в Суздальском районе11 — в Гороховецком районе9 — в Камешковском районе8 — в Вязниковском районе8 — в Меленковском районе7 — в Радужном1 — в Собинском районе1 — в Селивановском районе1 — в Судогодском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 162 197 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).