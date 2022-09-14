На территории региона за прошедшие сутки 14 сентября лабораторно подтверждено 457 случаев...
На территории региона за прошедшие сутки 14 сентября лабораторно подтверждено 457 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
146 - во Владимире
62 — в Гусь-Хрустальном районе
50 — в Муромском районе
45 — в Ковровском районе
31 — в Юрьев-Польском районе
24 — в Александровском районе
21 — в Киржачском районе
19 — в Кольчугинском районе
13 — в Суздальском районе
11 — в Гороховецком районе
9 — в Камешковском районе
8 — в Вязниковском районе
8 — в Меленковском районе
7 — в Радужном
1 — в Собинском районе
1 — в Селивановском районе
1 — в Судогодском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 162 197 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).