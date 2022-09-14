Во Владимирской области выявили 457 случай заражения коронавирусом за сутки на 14 сентября. Днем ранее было 451. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. Госпитализировано 58

Во Владимирской области выявили 457 случай заражения коронавирусом за сутки на 14 сентября. Днем ранее было 451. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. Госпитализировано 58 человек, накануне с тяжелой формой заболевания в больницы обратился 41 житель области. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 162 197. В лидерах по заражениям Владимир