Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, за последние сутки закрыли больничные 460 человек с...

Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, за последние сутки закрыли больничные 460 человек с диагнозом коронавирус.А выявлено 14 сентября 457 новых случаев. Количество заболевших все еще растет, но уже не так стремительно.За минувшие сутки госпитализировано в стационар 58 человек, что на 17 человек больше, чем накануне. По состоянию на 14 сентября в медорганизациях региона действуют 312 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 76,9 процента из них занято (240), свободны 72 койки, информирует обладминистрация.Один человек пополнил список скончавшихся от COVID-19.Фото: Pexels.com