Ольга Бузова поделилась своей радостью с фанатами.

Ольга Бузова поделилась своей радостью с фанатами.Популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова ещенесколько лет назад приобрела в Москве недвижимость. Три года в ее новойквартире шел ремонт. И вот бывшая ведущая телепроекта "Дом-2" решилапоказать фанатам свое уютное гнездышко.Звезда опубликовала в социальных сетях ролик и рассказалаподписчикам о столичных апартаментах. Сама квартира обошлась исполнительницехита "Мало половин" примерно в 120 миллионов рублей. Об этом сообщает. Ремонт она сделала соответствующий.На кадрах из соцсетей видно, что внешняя отделка жильявыполнена под золото и мрамор, что придает помещениям особую роскошь. Меж тем,Ольга Бузова не стала демонстрировать поклонникам недвижимость полностью.Вероятно, показа других комнат стоит ожидать после ее окончательного переезда."Я все сделала сама", – поделилась радостью ОльгаБузова.Она подчеркнула, что вложила много времени, сил и даже души,чтобы сделать ремонт в новых апартаментах. По словам телеведущей, отделочные работыподходят к концу, остались лишь последние штрихи.Кстати, не исключено, что Ольга Бузова в скором времениподелится с фанатами еще одной радостной новостью. Ходят слухи, что певицабеременна. Об этом сообщает портал "".