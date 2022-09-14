У застройщика осталось три месяца, но он не построил даже первый этаж.

Активисты Народного фронта не верят в реалистичность сроков сдачи культурно-досугового центра на 130 мест в деревне Липна Петушинского района. У подрядчика осталось три месяца, но он не построил даже первый этаж.В марте прошлого года компания ООО «Гранд Строй» получила госконтракт на возведение учреждения. Стоимость сооружения оценили в 55 млн рублей. Строители сорвали сроки сдачи объекта. Договор с ними расторгли.Их сменщики из «Виту Проект» приступили к работам в июне 2022 года. Раз в две недели представители ОНФ приезжали на объект, но продвижения не видели. Во время последнего выезда они все-таки застали рабочих на стройке. Однако уверенности, что ДК сдадут до конца года не появилось.Жалобы на подрядчика направлены в администрацию Петушинского района и Владимирской области.