Дмитрий Астрахан сменил Иосифа Райхельгауза на посту художественного руководителя театра Школа современной пьесы. Труппа приняла эту рокировку насторожено и даже враждебно. И Астрахан был вынужден оправдываться – мол, сам тоже в растерянности.

Дмитрий Астрахан сменил Иосифа Райхельгауза на посту художественного руководителя театра "Школа современной пьесы". Труппа приняла эту рокировку насторожено и даже враждебно. И Астрахан был вынужден оправдываться – мол, сам тоже в растерянности."Совсем недавно меня вызвали в Управление культуры и сообщили, что с Иосифом Райхельгаузом (который руководил театром с 1989 года – Прим. ред.) не будет продлен трудовой договор, – рассказал Астрахан. – И, мол, готов ли я в этой связи, как один из претендентов на должность, рассмотреть возможность занять пост худрука театра. Но этот вопрос в конечном итоге решался без меня – я нисколько не желал Иосифу Леонидовичу этой судьбы"."На этом месте мог быть любой другой человек, который был бы выбран Управлением культуры Москвы, – заметил Астрахан. – Я не имею к этому никакого отношения".При этом сам он будет совмещать руководство "Школы современной пьесы" с ранее взятыми обязательствами в других театрах и кино."Школу" же ждет новый курс. "Я буду продолжать поиск молодых драматургов, выращивание пьес и их первые показы в качестве спектаклей именно здесь, – пообещал Астрахан. – Но при этом спектр интересов театра будет расширен. Управление культуры согласовало мне восемь спектаклей на ближайший год и их финансирование".Райхельгауз делал ставку на злободневные пьесы молодых актуальных авторов. Ведь само название театра – "Школа СОВРЕМЕННОЙ пьесы" это предполагает. Но Астрахан решил начать с комедии Александра Островского "Красавец-мужчина", написанной в 1882 году. Потом в афише появится "Смерть Тарелкина" Александра Сухово-Кобылина 1889 года. Свежести не сильно добавит "Тетка Чарлей" Брэндона Томаса 1892 года. Ну а в новогодние праздники зрителей ждет семейный спектакль "Ночь перед Рождеством" 1832 года издания.