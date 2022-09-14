Преступление произошло в марте текущего года. 31-летний житель Коврова в состоянии опьянения поссорился с матерью, с которой проживал в одном доме.

Преступление произошло в марте текущего года. 31-летний житель Коврова в состоянии опьянения поссорился с матерью, с которой проживал в одном доме. В порыве гнева он избил женщину, в результате чего она получила серьёзные травмы. Спустя несколько дней пострадавшая умерла, - сообщает Следственный комитет Владимирской области. Обвиняемый понял, что это произошло из-за нанесённых побоев, поэтому не стал сообщать о случившемся, а спрятал тело в сарай.Мужчина написал заявление о пропаже женщины, но следователи установили истинную картину произошедшего. Подозреваемый вину признал. Суд назначил ему семь лет колонии строгого режима.