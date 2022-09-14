Жители деревни Хрястово Собинского района с тревогой ждут начала строительства распределительного...

Жители деревни Хрястово Собинского района с тревогой ждут начала строительства распределительного центра интернет-магазина "Wildberries". Люди опасаются, что рядом с их домами пойдет поток транзитного грузового транспорта. О плюсах и минусах такого соседства - Александр Сыпченко.Что будет с экологией и безопасностью? - таким вопросом задаются жители деревни Хрястово Собинского района. Они уверены: огромный товарный склад- это сотни фур ежедневно. Дорога "Волга-Угор", проходящая через населенный пункт, говорят люди, с нагрузкой не справится, а ее возможная реконструкция может нанести непоправимый урон деревне.Галина Овчарова, жительница д. Хрястово:– Хотят реконструировать и из 5 категории перевести в 3 категорию с проходимостью машин до 6 тысяч в сутки, шириной 12 метров.Для крупнейшей в России торговой интернет-площадки новый логистический центр вблизи Владимира облегчит и ускорит доставку товаров потребителям. Кроме того, упростит логистику для местных производителей и создаст более 5 тысяч новых рабочих мест. Но жители Хрястово пока видят здесь только минусы. И уже написали обращения на имя губернатора и областного прокурора.Нуреддин Насруллаев, житель д. Хрястово:– Если они будут расширять, а получается такая картина, вот эти люди как будут ходить, они говорят мы будем загораживать, вас якобы как вот в Пекинке и что это меняет.Марина Бут, жительница д. Хрястово:– Здесь и детишки и мамочки с колясочками и пожилые люди идут еле передвигаются по дороге, вчера с такой скоростью пролетел джип, что собака даже опомниться не успела, он сразу ее намертво сбил.Заказчик работ- администрация Собинского района. Там заявляют, что ни о каком расширении дороги речи не идет. И все опасения жителей Хрястово, по мнению чиновников, необоснованны. Строительство логистического центра , напротив, даст новый стимул развитию деревни.Елена Андреева, первый заместитель главы администрации Собинского района по экономике и развитию инфраструктуры:– Работы по реконструкции автомобильной дороги "Волга-Угор" в деревне Хрястово не планируются, естественно и вопросы связанные с изыманием земельных участков и со сносом жилых домов они абсолютно беспочвенны. В данном населенном пункте мы планируем в рамках строительства инфраструктуры к центру торговли, который будет располагаться за заводом Волгабас провести центральное водоснабжение и водоотведение.В собинский проект инвесторы вложат более 8 миллиардов рублей. Запустить центр планируют уже в следующем году.Александр Сыпченко, Егор Герасимов.Вести-Владимир