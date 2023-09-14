Действия владимирских врачей спасли женщине руку с отрубленной кистью. На производстве с...

Действия владимирских врачей спасли женщине руку с отрубленной кистью.На производстве с сотруднице предприятия ножом для резки пленки, отсекло кисть в области сочленения ее и предплечья правой руки. Кисть практически была оторвана от предплечья и держалась только на малом кожном лоскуте по тыльной поверхности. Сосуды, нервы, сухожилия и основная часть мягких тканей была отсечена, сообщила пресс-служба минздрава Владимирской области.Пострадавшую незамедлительно доставили в травмцентр Больницы скорой медицинской помощи.Врачи остановили кровотечение, провели инфузионную терапию, направленную на стабилизацию общего состояния. Было принято решение об экстренной транспортировке пациентки в Нижний Новгород в ПИМУ Минздрава России. Где специализируюся на технологиях, требующих применения микрохирургических и реконструктивно-пластических оперативных вмешательств.По заявке БСМП медики отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи (ОЭКСМП) Областной клинической больницы оперативно подготовили борт вертолета и согласовали транспортировку пациентки с бригадой территориального Центра медицины катастроф г. Нижнего Новгорода. Эвакуация пострадавшей осуществлялась в сопровождении врача анестезиолога-реаниматолога и фельдшера. На борту вертолета женщине проводилась противошоковая терапия.По прибытию пациентку доставили в ПИМУ, где незамедлительно провели операцию по восстановлению кисти. Благодаря оперативным и слаженным действиям врачей женщине удалость спасти руку. Поскольку при длительном отсутствии кровоснабжения возникают необратимые последствия и прогноз крайне не оптимистичный.Операция прошла успешно. Сейчас женщина уже дома. Впереди - длительное восстановление.Минздрав Владимирской области благодарит коллективы врачей БСМП г. Владимира и ОКБ:Владимира Щаницына, руководителя травмоцентра 1 уровня, главного внештатного травматолога регионального Минздрава,Александра Добронравного, зав. отделением травматологии и ортопедии БСМП г. Владимира,Евгения Бодренка, врача-травматолога-ортопеда БСМП г. Владимира,Илью Ширякина, врача-травматолога-ортопеда БСМП г. Владимира,Анатолия Уколова, главного врача БСМП г. Владимира,Валентину Толстову, медсестру отделения травматологии и ортопедии БСМП г. Владимира,Сергея Аксенова, зав. отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи г. Владимира,Полину Карасеву, врача-анестезиолога-реаниматолога ОКБ,Светлану Романову, фельдшера ОКБ.Фото:пресс-служба минздрава Владимирской области.