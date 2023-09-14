Экс-участница группы «Блестящие» Ольга Орлова просит помочь приюту для животных во Владимирской...

Экс-участница группы «Блестящие» Ольга Орлова просит помочь приюту для животных во Владимирской области"Вести" не раз рассказывали о непростой истории приюта для бездомных животных в Гусь-Хрустальном. Недавно бывшие сотрудники, крайне недовольные "сменой власти", покинули территорию и дали зоозащитникам приступить к работе.- Мы наконец-то беспрепятственно заходим на территорию приюта. Бывших сотрудников сегодня нет. Поэтому мы сейчас спокойно заходим и будем уже заниматься животными, сообщили активисты.Однако в ситуацию сегодня вмешалась экс-солистка группы "Блестящие", которая разметила в соцсетях призыв вернуть прежнего руководителя Светлану Климову."Она... тащила приют, искала обеспечение, спасала и пристраивала животных, - подчеркнула Ольга Орлова. - На свои личные деньги и помощь волонтеров построила около 100 вольеров, делала ремонт, покупала все необходимое..." А вот теперь, по мнению певицы, "Никто не хочет работать в приюте с 8 утра до 3 ночи, никто не хочет подмывать и ухаживать за инвалидами!""Прошу ... все вышестоящие инстанции вмешаться в ситуацию и потребовать власти Владимирской области вернуть приют Климовой Светлане!" - резюмировала она.Известно, что Ольга Орлова активная зоозащитница, которая сама содержит несколько кошек и собак. В течение двух лет она помогала приюту в городе Гусь-Хрустальный. В данный момент скандал вокруг него вновь «набирает обороты».Напомним, что волонтеры фонда "Спасти может каждый" приступили к уборке помещений и уже ищут новых хозяев для "хвостов". Ремонт приюта для бездомных животных в Гусь-Хрустальном планируют начать уже в в октябре.В настоящее время составляется смета. Из областного бюджета на это выделено свыше 16 млн рублей.Планируется отремонтировать в здании крышу, полы, отопительный котел и провести канализацию.По предварительным подсчетам сейчас в приюте проживают более 260 собак и 40 кошек.Фото: ГТРК "Владимир"; https://ru.wikipedia.org