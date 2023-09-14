Экс-участница группы «Блестящие», певица Ольга Орлова призывает поддержать бывшую заведующую приюта...

Экс-участница группы «Блестящие», певица Ольга Орлова призывает поддержать бывшую заведующую приюта для животных в Гусь-Хрустальном.Напомним, мы уже сообщали ранее об этой скандальной истории. В какой-то момент единственный в Гусь-Хрустальном муниципальный приют для животных оказался на грани закрытия.Сотрудники были уволены, а средства на содержание животных перестали выделяться. Но далее проблему стали решать местные власти.И вот, новый поворот. В скандал вмешалась известная российская певица, которая на всю страну сегодня (14 сентября 2023 года) заявила в своих официальных социальных сетях, что, цитируем:Фото: https://ru.wikipedia.org- … Много лет заведующая Светлана Климова тащила приют, искала обеспечение, спасала и пристраивала животных. На свои личные деньги и помощь волонтеров построила около 100 вольеров, делала ремонт, покупала все необходимое. Много лет приют просил власти города помочь, трудоустроить сотрудников, помочь с ремонтом. После того, как Климова обратилась в Прокуратуру, и прошел суд, в результате которого было выделено несколько миллионов на ремонт, оттуда выгнали Климову и бывших работников, сменили замки... В итоге животные живут в грязи, за инвалидами почти не ухаживают! У некоторых собак появились раны и пролежни спустя 2 недели, потому что никто не хочет работать в приюте с 8 утра до 3 ночи, никто не хочет подмывать и ухаживать за инвалидами! Прошу администрацию города Гусь-Хрустальный, Прокуратуру области и все вышестоящие инстанции вмешаться в ситуацию и потребовать власти Владимирской области вернуть приют Климовой Светлане!Известно, что Ольга Орлова не только музыкант, но и активная зоозащитница. Известная певица сама содержит несколько кошек и собак, а также в течение двух лет помогала приюту в городе Гусь-Хрустальный. В данный момент скандал вокруг него вновь «набирает обороты».По последней информации, ремонт приюта для бездомных животных в Гусь-Хрустальном планируют начать в октябре текущего года.В настоящее время составляется смета. Из областного бюджета на это выделено свыше 16 млн рублей.Планируется отремонтировать в здании крышу, полы, отопительный котел и провести канализацию.По предварительным подсчетам сейчас в приюте более 260 собак и 40 кошек.Фото: ГТРК "Владимир"; https://ru.wikipedia.org