Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа Олеся Ячушко смогла сфотографировать северное сияние в садоводческом некоммерческом товариществе Нерехта под Ковровом. Необычное явление

Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа Олеся Ячушко смогла сфотографировать северное сияние в садоводческом некоммерческом товариществе Нерехта под Ковровом. Необычное явление она заметила случайно, любуясь ночным небом. О том, как поймать и сфотографировать сияние, девушка рассказала «Шестому каналу». Олеся снимает по большей части на фотокамеру, но если ее нет под рукой, то подойдет и телефон. Но это «прокатит» только