Губернатор Владимирской области Александр Авдеев оценил итоги выборов в Законодательное...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев оценил итоги выборов в Законодательное собрание.В Штабе общественной поддержки "Единой России" глава региона отметил, что выборы прошли легитимно, на высоком организационном и техническом уровнях. Все новые депутаты обладают высоким политическим опытом, достаточным для работы в новом созыве. В Правительстве области никаких радикальных перестановок в ближайшее время не будет. Александр Авдеев поблагодарил всех, кто работал на выборах - наблюдателей, членов областной избирательной комиссии, сотрудников правоохранительных органов и, конечно, самих жителей.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Действительно конструктивный диалог был в течении всей избирательной компании и не было таких нерешаемых вопросов или каких-то нервных срывов, которые могли бы подорвать доверие к результату и к процессу голосования.