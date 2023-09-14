13 сентября секретарь реготделения партии «Единая Россия», губернатор Владимирской области Александр Авдеев собрал представителей ведущих СМИ региона, чтобы прокомментировать итоги выборов в Заксобрание.

13 сентября секретарь реготделения партии «Единая Россия», губернатор Владимирской области Александр Авдеев собрал представителей ведущих СМИ региона, чтобы прокомментировать итоги выборов в Заксобрание.Если говорить о цифрах, то из 40 мест 35 заняли «единороссы», еще два – коммунистам, по одному – ЛДПР, «справедливороссам» и партии «Пенсионеров».По словам Авдеева, голос даже одного народного избранника будет услышан и принят в учёт.Что же касается невысокой явки – на выборы пошли меньше четверти избирателей –секретарь реготделения партии объяснил это отсутствием у жителей острых проблем.А вопрос о том, кто станет кандидатом от «Единой России» на пост сенатора и кого глава региона видит в качества Председателя ЗС остался открытым. Авдеев предложил дождаться решения фракции – собрание пройдёт 20 сентября.