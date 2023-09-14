Как молодым семьям из Владимирской области получить 900 тысяч рублей на ипотеку от...

Как молодым семьям из Владимирской области получить 900 тысяч рублей на ипотеку от государства?Напомним, многодетные семьи могут подать заявку на выплату в сумме до 450 000 рублей на погашение ипотеки через «Госуслуги».Эту выплату назначают в рамках программы помощи многодетным семьям в погашении основного долга или процентов по ипотеке, оформленной на покупку или строительство жилья.Кому положена помощь?Семьям, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года родился третий или последующий ребёнок, а кредитный договор заключён до 1 июля 2024 года.Для участия в программе учитываются также усыновлённые дети.Какие кредиты подходят для погашения?Покупка жилья в новостройке или «вторички»; приобретение или строительство частного дома; покупка земельного участка для индивидуального жилищного строительства; покупка недостроенного объекта ИЖС; приобретение жилья в рамках льготных региональных программ и пр.Выплатой также можно покрыть:- страховые премии (взносы) по договорам страхования, заключение которых предусмотрено кредитными договорами;- оплату услуг кредитора или третьих лиц, оказание которых предусмотрено кредитными договорами.Подать заявление на выплату по программе помощи многодетным семьям в погашении ипотеки можно как при личном обращении в отделение банка-кредитора, который выдал ипотечный кредит, так и при обращении в ДОМ.РФ через единый портал «Госуслуги».После регистрации заявления ему будет присвоен номер, по которому можно будет отслеживать статус выплаты. Известно, что программа действует до 31 декабря 2023 года.Фото: pxfuel.com