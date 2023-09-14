В России за первую половину 2023 года отравились ядовитыми грибами свыше 50 человек, один из которых умер. Эксперт напомнила любителям тихой охоты об опасности найденных даров природы.

В России за первую половину 2023 года отравились ядовитыми грибами свыше 50 человек, один из которых умер. Эксперт напомнила любителям тихой охоты об опасности найденных даров природы.Не всегда съедобные грибы нуждаются в термической обработке, но все-таки будет надежнее, если их замочить и проварить, причем несколько раз. Иногда грибники пренебрегают мерами предосторожности, и из-за неправильного приготовления отравляются.Еще одна причина интоксикации – отсутствие необходимых знаний о грибах, их категориях. Кроме того, не следует скалывать урожай в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки. Лучше взять с собой на тихую охоту плетеные корзинки. И, конечно, стоит воздержаться от дегустации только что найденных грибов.Также грибникам не рекомендуют мариновать и солить урожай в оцинкованной и глиняной посуде. Нельзя убирать грибы в холодное место, лучше поместить их в тепло.Но если отравление все-таки произошло, то, разумеется, необходимо начать немедленное лечение. При этом важно обратиться к врачу, поскольку справиться самостоятельно, скорее всего, не получится. По словам нутрициолога исертифицированного травника Анастасии Костомахи, некачественные грибы вызывают тошноту, рвоту, галлюцинации. Тяжелые случаи приводят к смерти. Слова эксперта приводит интернет-издание "".