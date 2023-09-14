Конкурс «Самая красивая деревня Владимирской области» вышел на финишную прямую. Конкурс «Самая...

Конкурс «Самая красивая деревня Владимирской области» вышел на финишную прямую.Конкурс «Самая красивая деревня Владимирской области» вышел на финишную прямую. Организационный комитет провел заключительное заседание. Жюри обменялись впечатлениями, обсудили претендентов в разных номинациях.Конкурс стартовал в июне этого года. Его участниками стали 73 населенных пункта региона. За три месяца представители оргкомитета побывали во всех. Борьба за титул «Самой красивой деревни Владимирской области» получилась напряженной. Конкурс, организованный сторонниками партии "Единая Россия" проходит при поддержке губернатора области Александра Авдеева. Итоги будут оглашены 26 сентября на традиционной церемонии.Вячеслав Картухин председатель оргкомитета конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области»:- Во всех 73 населенных пунктах члены оргкомитета побывали, посмотрели, ознакомились. Все члены оргкомитета отмечают большую активность, очень серьезную подготовку и маленьких населенных пунктов и больших, и каждый старается принести что-то новое. В этом году, даже были, небольшие театральные постановки.