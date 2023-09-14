Осень вступила в свои права. Но она будет прекрасной и золотой. Потому что вас ждут премьеры, презентации и удивительные открытия. Лучшие театральные и концертные залы открывают двери!
Осень вступила в свои права. Но она будет прекрасной и золотой. Потому что вас ждут премьеры, презентации и удивительные открытия. Лучшие театральные и концертные залы открывают двери!
СЕРИАЛ
"Кибердеревня"
10-серийный сериал, основанный на вселенной YouTube-проекта birchpunk с
многомиллионной аудиторией, выходит в свет! В этот день начнется большое
путешествие с Марса на Землю, в которое главный герой отправился, чтобы спасти
свой дом и киберферму. Компанию ему составит робот-уборщик, разговаривающий
голосом Сергея Бурунова. Его, а также новые миры, роботов-земледельцев,
межгалактический плацкарт, бабушку с реактивной продуктовой сумкой,
мутировавший чайный гриб и многое другое можно увидеть в новом трейлере
сериала.
С 23 сентября, "Кинопоиск".
ТЕАТР
"Счастливый день"
Московский Новый драматический театр открывает 49-й сезон премьерой комедии "Счастливый день" по пьесе А. Н. Островского и Н. Я. Соловьева. Режиссер-постановщик – художественный руководитель театра Вячеслав Долгачев, художник-постановщик – Маргарита Демьянова. В год 200-летия со дня рождения гения русской драматургии театр решил обратиться к малоизвестному произведению Островского. Его герои мечтают о счастье. Малое пространство жизни (а где взять большое в провинциальном городке?) будто ограничивает возможности жизни, а значит, и возможности счастья. Так ли это на самом деле? В ролях: Роман Бреев, Артем Глухов, Максим Городов и другие.
15, 16 сентября, Новый драматический театр (ул. Проходчиков, 2).
"Лебединое озеро"
Мультимедийное шоу "Лебединое озеро" Национального
русского балета "Возрождение" предлагает по-новому взглянуть на
хрестоматийную постановку. Классический спектакль, созданный в лучших традициях
русской балетной школы, будет оформлен в современном визуальном пространстве,
создающим 3D-эффект без специальных очков. На протяжении спектакля зрители
попадут в разные части королевского Замка и, следуя по его лестницам и залам,
перенесутся в атмосферу глубокой старины. Благодаря впечатляющим мультимедийным
эффектам волшебство истории станет как никогда убедительным и зримым: Солисты – Ольга Сизых и Сергей
Мануйлов.
21, 22 и 23 сентября, театр "Маска".
"Живые и мертвые"
Роман Константина Симонова – одно из ярчайших произведений о событиях Великой отечественной войны в отечественной и мировой литературе. Спектакль будет посвящен второй книге трилогии Симонова "Солдатами не рождаются", рассказывающей о Сталинградской битве, 80-летию Победы в которой праздновалось 2 февраля 2023 года. Главные роли исполняют Илья Шакунов, Юрий Беляев, Иван Добронравов, Николай Чиндяйкин и другие. Абсолютно полноценными участниками спектакля станут Юрий Башмет и Камерный ансамбль "Солисты Москвы". Автором музыки к спектаклю выступает Валерий Воронов. Режиссер-постановщик – заслуженная артистка России Полина Агуреева.
25 сентября, театр имени Гоголя.
"Посадник"
Алексей Толстой ближе всех из классиков русской
литературы подошел к подлинному духу древнерусской истории в своем историко-художественном
творчестве. Его произведения необыкновенно актуальны, в первую очередь, своей
внутренней свободой, трезвостью оценок и добротой, которой сегодня так не
хватает. В своей последней (неоконченной) пьесе "Посадник" он достоверно
воссоздал общественную организацию и психологическую атмосферу Великого
Новгорода – средневековой, возвышенно-аристократической, по мнению самого
писателя, республики. Герои пьесы – свободолюбивые новгородцы, борющиеся с
теми, кто желает поработить их вольный город. Несмотря на "седую древность", в которой
разворачиваются события, вслед за Толстым, создатели спектакля ведут со
зрителем честный и живой разговор о человеке вне времени. О том, что такое
выбор и какую цену, мы готовы за него заплатить. Режиссер: Сергей Виноградов.
15 и 16 сентября, "Ведогонь-театр" ( Зеленоград,
ул. Юности, 17).
"Гример"
Вас ждет необыкновенное путешествие во времени и
пространстве на огромной сценической площадке: попав в историческую усадьбу
Салтыковых-Чертковых, зрители вовлекаются в жизнь ее обитателей, полную
драматических событий и приключений. Спектакль погружает в историю становления
русского профессионального театра, основой которого являлся домашний дворянский
театр. В центре сюжета — легенда о любви крепостной актрисы, за которую борются
жестокий аристократ и благородный художник. Зрителей также ждёт много живой
музыки, танцев и захватывающих трюков, которые сопровождали постановки
крепостного театра более двух столетий назад.
15 сентября, "Новый театр".
"Илаяли"
"Роман Кнута Гамсуна – для меня уникальный случай, – говорит режиссер Сергей Тонышев. – Я понимал, что приди я в репертуарный театр, мы на уровне обсуждения упремся в вопрос "зачем?" и, как следствие, другие вопросы. Голод – не только физиологичное чувство, бывает голод духа, голод таланта, голод сердца. Наш спектакль, – столкновение этих видов голода с волей человека и жаждой жить".
17 сентября, театральный центр "На Страстном".
ШОУ
"Чебурашка"
Приключения всенародного любимца теперь можно увидеть на театральной сцене – в грандиозном переполох-шоу "Чебурашка" с захватывающим сюжетом. Спектакль создан по мотивам самого кассового фильма российского кинопроката "Чебурашка". В музыкально-цирковом представлении детей и их родителей ждет настоящая буря из апельсинов, захватывающая коррида и большая шоколадная фабрика, где новые друзья Чебурашки приготовят самый вкусный на свете шоколад. Зрителям и героям этой удивительной истории предстоит вместе противостоять неприятелям и сорвать коварный план Шапокляк. Зловредная дама мечтает накормить всех шапокладом, превращающим детей в злых и непослушных. В постановке режиссера Нины Чусовой, рассчитанной на семейный просмотр, задействовано 52 артиста, звучат песни, написанные Сергеем Жуковым. Зрителей ждет искрометный юмор, уникальные акробатические трюки, цирковые номера, впечатляющие спецэффекты и самая современная анимация.
16-17 сентября, КЗ "Москва".
СКОРО
Ильдар Абдразаков
Ильдар Абдразаков — российский оперный бас, выступающий на крупнейших мировых сценах, даст первый сольный концерт в "Крокус Сити Холле".
Вечер будет посвящен 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина. На сцене – Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" и маэстро Юрий Башмет.
В программе – арии из опер, романс П. Чайковского, М. Мусоргского, С. Рахманинова, А.Бородина и других композиторов.
8 октября, "Крокус Сити Холл".
Сергей Полунин
Всемирно известный
артист балета Сергей Полунин приглашает на гала-концерт.
Помимо самого Сергея Полунина, в концерте примут участие и его друзья – известные артисты
балета, которые выступят, как со знакомыми зрителю номерами, так и с совершенно новыми
постановками – подготовленными специально для праздничного вечера.
2 и 3 октября, Дом музыки.