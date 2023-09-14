Осень вступила в свои права. Но она будет прекрасной и золотой. Потому что вас ждут премьеры, презентации и удивительные открытия. Лучшие театральные и концертные залы открывают двери!

Осень вступила в свои права. Но она будет прекрасной и золотой. Потому что вас ждут премьеры, презентации и удивительные открытия. Лучшие театральные и концертные залы открывают двери!СЕРИАЛ"Кибердеревня"10-серийный сериал, основанный на вселенной YouTube-проекта birchpunk смногомиллионной аудиторией, выходит в свет! В этот день начнется большоепутешествие с Марса на Землю, в которое главный герой отправился, чтобы спастисвой дом и киберферму. Компанию ему составит робот-уборщик, разговаривающийголосом Сергея Бурунова. Его, а также новые миры, роботов-земледельцев,межгалактический плацкарт, бабушку с реактивной продуктовой сумкой,мутировавший чайный гриб и многое другое можно увидеть в новом трейлересериала.С 23 сентября, "Кинопоиск".ТЕАТР"Счастливый день"Московский Новый драматический театр открывает 49-й сезон премьерой комедии "Счастливый день" по пьесе А. Н. Островского и Н. Я. Соловьева. Режиссер-постановщик – художественный руководитель театра Вячеслав Долгачев, художник-постановщик – Маргарита Демьянова. В год 200-летия со дня рождения гения русской драматургии театр решил обратиться к малоизвестному произведению Островского. Его герои мечтают о счастье. Малое пространство жизни (а где взять большое в провинциальном городке?) будто ограничивает возможности жизни, а значит, и возможности счастья. Так ли это на самом деле? В ролях: Роман Бреев, Артем Глухов, Максим Городов и другие.15, 16 сентября, Новый драматический театр (ул. Проходчиков, 2)."Лебединое озеро"Мультимедийное шоу "Лебединое озеро" Национальногорусского балета "Возрождение" предлагает по-новому взглянуть нахрестоматийную постановку. Классический спектакль, созданный в лучших традицияхрусской балетной школы, будет оформлен в современном визуальном пространстве,создающим 3D-эффект без специальных очков. На протяжении спектакля зрителипопадут в разные части королевского Замка и, следуя по его лестницам и залам,перенесутся в атмосферу глубокой старины. Благодаря впечатляющим мультимедийнымэффектам волшебство истории станет как никогда убедительным и зримым: Солисты – Ольга Сизых и СергейМануйлов.21, 22 и 23 сентября, театр "Маска"."Живые и мертвые"Роман Константина Симонова – одно из ярчайших произведений о событиях Великой отечественной войны в отечественной и мировой литературе. Спектакль будет посвящен второй книге трилогии Симонова "Солдатами не рождаются", рассказывающей о Сталинградской битве, 80-летию Победы в которой праздновалось 2 февраля 2023 года. Главные роли исполняют Илья Шакунов, Юрий Беляев, Иван Добронравов, Николай Чиндяйкин и другие. Абсолютно полноценными участниками спектакля станут Юрий Башмет и Камерный ансамбль "Солисты Москвы". Автором музыки к спектаклю выступает Валерий Воронов. Режиссер-постановщик – заслуженная артистка России Полина Агуреева.25 сентября, театр имени Гоголя."Посадник"Алексей Толстой ближе всех из классиков русскойлитературы подошел к подлинному духу древнерусской истории в своем историко-художественномтворчестве. Его произведения необыкновенно актуальны, в первую очередь, своейвнутренней свободой, трезвостью оценок и добротой, которой сегодня так нехватает. В своей последней (неоконченной) пьесе "Посадник" он достоверновоссоздал общественную организацию и психологическую атмосферу ВеликогоНовгорода – средневековой, возвышенно-аристократической, по мнению самогописателя, республики. Герои пьесы – свободолюбивые новгородцы, борющиеся стеми, кто желает поработить их вольный город. Несмотря на "седую древность", в которойразворачиваются события, вслед за Толстым, создатели спектакля ведут созрителем честный и живой разговор о человеке вне времени. О том, что такоевыбор и какую цену, мы готовы за него заплатить. Режиссер: Сергей Виноградов.15 и 16 сентября, "Ведогонь-театр" ( Зеленоград,ул. Юности, 17)."Гример"Вас ждет необыкновенное путешествие во времени ипространстве на огромной сценической площадке: попав в историческую усадьбуСалтыковых-Чертковых, зрители вовлекаются в жизнь ее обитателей, полнуюдраматических событий и приключений. Спектакль погружает в историю становлениярусского профессионального театра, основой которого являлся домашний дворянскийтеатр. В центре сюжета — легенда о любви крепостной актрисы, за которую борютсяжестокий аристократ и благородный художник. Зрителей также ждёт много живоймузыки, танцев и захватывающих трюков, которые сопровождали постановкикрепостного театра более двух столетий назад.15 сентября, "Новый театр"."Илаяли""Роман Кнута Гамсуна – для меня уникальный случай, – говорит режиссер Сергей Тонышев. – Я понимал, что приди я в репертуарный театр, мы на уровне обсуждения упремся в вопрос "зачем?" и, как следствие, другие вопросы. Голод – не только физиологичное чувство, бывает голод духа, голод таланта, голод сердца. Наш спектакль, – столкновение этих видов голода с волей человека и жаждой жить".17 сентября, театральный центр "На Страстном".ШОУ"Чебурашка"Приключения всенародного любимца теперь можно увидеть на театральной сцене – в грандиозном переполох-шоу "Чебурашка" с захватывающим сюжетом. Спектакль создан по мотивам самого кассового фильма российского кинопроката "Чебурашка". В музыкально-цирковом представлении детей и их родителей ждет настоящая буря из апельсинов, захватывающая коррида и большая шоколадная фабрика, где новые друзья Чебурашки приготовят самый вкусный на свете шоколад. Зрителям и героям этой удивительной истории предстоит вместе противостоять неприятелям и сорвать коварный план Шапокляк. Зловредная дама мечтает накормить всех шапокладом, превращающим детей в злых и непослушных. В постановке режиссера Нины Чусовой, рассчитанной на семейный просмотр, задействовано 52 артиста, звучат песни, написанные Сергеем Жуковым. Зрителей ждет искрометный юмор, уникальные акробатические трюки, цирковые номера, впечатляющие спецэффекты и самая современная анимация.16-17 сентября, КЗ "Москва".СКОРОИльдар АбдразаковИльдар Абдразаков — российский оперный бас, выступающий на крупнейших мировых сценах, даст первый сольный концерт в "Крокус Сити Холле".Вечер будет посвящен 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина. На сцене – Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" и маэстро Юрий Башмет.В программе – арии из опер, романс П. Чайковского, М. Мусоргского, С. Рахманинова, А.Бородина и других композиторов.8 октября, "Крокус Сити Холл".Сергей ПолунинВсемирно известныйартист балета Сергей Полунин приглашает на гала-концерт.Помимо самого Сергея Полунина, в концерте примут участие и его друзья – известные артистыбалета, которые выступят, как со знакомыми зрителю номерами, так и с совершенно новымипостановками – подготовленными специально для праздничного вечера.2 и 3 октября, Дом музыки.