Будет работать и с молодёжью, и с её наставниками. «Шестой канал» пообщался с экс-директором Педагогического института ВлГУ, а ныне ректором Владимирского института развития образования

Будет работать и с молодёжью, и с её наставниками. «Шестой канал» пообщался с экс-директором Педагогического института ВлГУ, а ныне ректором Владимирского института развития образования имени Л.И. Новиковой Мариной Артамоновой. О её переходе на новую работу стало известно в сентябре, хотя на официальных сайтах образовательных учреждений информация пока не обновилась. Марина Артамонова, ректор Владимирского института развития