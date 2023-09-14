В Муроме во время конной прогулки 13-летняя девочка упала с лошади и сломала плечо. В прокуратуре добиваются возбуждения уголовного дела на некоммерческую фирму, которая организует поездки

В Муроме во время конной прогулки 13-летняя девочка упала с лошади и сломала плечо. В прокуратуре добиваются возбуждения уголовного дела на некоммерческую фирму, которая организует поездки на лошадях. Инцидент произошел в июле этого года. На конной прогулке 13-летняя девочка упала с лошади и получила сотрясение мозга и закрытый перелом плеча, ее госпитализировали. Оказалось, что девочка