Народные приметы на 15 сентября. Почему в День Мамонтия нельзя жаловаться на судьбу? В народном...

Народные приметы на 15 сентября. Почему в День Мамонтия нельзя жаловаться на судьбу?В народном календаре 15 сентября 2023 года отмечается День Мамонтия. Православная церковь сегодня вспоминает мученика Маманта, мать его Руфины и отца Федота.Что можно делать в День Мамонтия?С Мамонта до Созонта (20 сентября) копали позднюю картошку.Мамонтий считался покровителем коз и овец. Поэтому в народе день его памяти назвали Мамонт-овчарник. Крестьяне 15 сентября наводили порядок во дворе и в сараях, где находятся овцы и козы: окуривали вереском, утепляли мхом.Что нельзя делать в День Мамонтия?Нельзя жаловаться на свою жизнь, судьбу, беды и невзгоды — ещё долго не будет возможности с ними справиться. А вот день с улыбкой и хорошим настроением окажется продуктивным, исправит многие проблемы.Не стоит начинать ничего нового, в противном случае вас будет ждать неудачи и провал.Нельзя отказывать в помощи и милостыне. В противном случае можно оказаться на месте нуждающихся.Приметы и поверья в День МамонтияЕсли день ясный, осень теплая будет.Если закат красного цвета, скоро будет мороз.Дождь – к сухой осени.Низкие облака – к непогоде.Безветренная погода и обилие росы – к ясной и теплой осени.Снег, выпавший в этот день, быстро растает.Новые дела 15 сентября начинать не стоит – к провалу.Фото pxfuel.com; freepik.com