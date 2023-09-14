Народные приметы на 15 сентября. Почему в День Мамонтия нельзя жаловаться на судьбу?
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Народные приметы на 15 сентября. Почему в День Мамонтия нельзя жаловаться на судьбу?
В народном календаре 15 сентября 2023 года отмечается День Мамонтия. Православная церковь сегодня вспоминает мученика Маманта, мать его Руфины и отца Федота.
Что можно делать в День Мамонтия?
С Мамонта до Созонта (20 сентября) копали позднюю картошку.
Мамонтий считался покровителем коз и овец. Поэтому в народе день его памяти назвали Мамонт-овчарник. Крестьяне 15 сентября наводили порядок во дворе и в сараях, где находятся овцы и козы: окуривали вереском, утепляли мхом.
Что нельзя делать в День Мамонтия?
Нельзя жаловаться на свою жизнь, судьбу, беды и невзгоды — ещё долго не будет возможности с ними справиться. А вот день с улыбкой и хорошим настроением окажется продуктивным, исправит многие проблемы.
Не стоит начинать ничего нового, в противном случае вас будет ждать неудачи и провал.
Нельзя отказывать в помощи и милостыне. В противном случае можно оказаться на месте нуждающихся.
Приметы и поверья в День Мамонтия
Если день ясный, осень теплая будет.
Если закат красного цвета, скоро будет мороз.
Дождь – к сухой осени.
Низкие облака – к непогоде.
Безветренная погода и обилие росы – к ясной и теплой осени.
Снег, выпавший в этот день, быстро растает.
Новые дела 15 сентября начинать не стоит – к провалу.
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